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Mersin'de TCG Bayraktar aracılığıyla deprem tatbikatı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 21:15 | Son Güncelleme

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı?nın 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla yürüttüğü 'Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nın 5?inci gününde Mersin?de TCG Bayraktar Amfibi Tank Çıkarma Gemisi?nin deprem afeti senaryosu gerçekleştirildi.

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı?nın 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla yürüttüğü 'Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nın 5?inci gününde Mersin?de TCG Bayraktar Amfibi Tank Çıkarma Gemisi?nin deprem afeti senaryosu gerçekleştirildi.
Bu yıl 15 ülkeden 47 gemi, çok sayıda hava platformu ve 4 bin 700 personelin katıldığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı?nın en büyük tatbikatı olan Doğu Akdeniz 2019?in 5?inci gününde Muğla?nın ardından Mersin?de deprem ve insani yardım faaliyeti yürütüldü. Deniz Harp Merkezi Komutanlığı?ndan yönetilen tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin yanı sıra UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Kızılayı, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi İtfaiye, Akdeniz Bölge Komutanlığı Onarım Timi, Mersin Merkez Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri katıldı.
VATANDAŞLAR İLGİYLE İZLEDİ
Senaryo gereği Mersin?in Mezitli ilçesinde meydana gelen depremde 6 binanın çökmesi sonucu 30 kişi enkaz altında kaldı. Deprem bölgesine destek olmak için içerisinde ambulans, yardım TIR?ı, arama kurtarma tim araçlarının bulunduğu TCG Bayraktar Amfibi Tank Çıkarma Gemisi, öğle saatlerinde Mersin Limanı?na yanaştı. Kısa sürede deprem yerine giden yaklaşık 400 kişilik ekipler, dedektör köpeklerin de yardımıyla enkaz altında kalanlara müdahale etti. Bu sırada doğalgaz patlaması nedeniyle meydana gelen yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Bir binada mahsur kalan vatandaşları ise AFAD ekipleri pencerenin korkuluklarını keserek kurtardı. Tatbikatta yaşananları çevredeki vatandaşlar da ilgiyle izledi.
Öte yandan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı?nın ilk kez yaşanacak senaryolar ve doğru bilgi paylaşımı için bir haber portalı kurduğu ve dezenformasyonlara yönelik reaksiyonlara karşı sosyal medya simülasyonu yarattığı öğrenildi.

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