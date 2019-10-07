Mersin’de tefeci operasyonu: 9 gözaltı

Mersin’de tefecilik yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kentte tefecilik yapan şüphelilerin tespitine yönelik soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, zanlıların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 8’i Mersin’de, biri Bilecik’te olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan ikamet ve üst aramalarında, müşterilere ait 6 adet senet ve bir miktar para ele geçirildi.

