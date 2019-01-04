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Mersin'de tefecilere operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 18:08 | Son Güncelleme

 MERSİN’in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde faiz karşılığı borç para vererek tefecilik yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda yakalandı.

Mersin'de tefecilere operasyon

MERSİN, (DHA)- MERSİN’in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde faiz karşılığı borç para vererek tefecilik yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde; günlük, aylık ve yıllık olmak üzere yüzde 20 ila 70 oranlarında faiz karşılığında vatandaşlara borç para vererek, tefecilik yapan şüpheliler olduğunu belirledi. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Anamar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak takip başlattı. Yaklaşık 4 ay süren fiziki ve teknik takip sonunda ise kimlikleri ile adresleri tespit edilen 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilere ait 5 ev ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda da 235 bin TL değerinde 15 adet senet, 78 bin 500 TL değerinde 15 adet ödeme dekontu, 8110 bin TL tutarında bir adet çek, biri imzalı 9 adet boş senet, alacak vereceklerin yazıldığı 7 adet ajanda, 5 defter, 5 cep telefonu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, bin 818 mermi ve 37 bin 570 TL para ele geçirildi.
Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı’nda sorgulanan şüpheliler, sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.

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Mersin'de tefecilere operasyon

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