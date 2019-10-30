HABER

Mersin'de tefecilik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 10:12 | Son Güncelleme

Senet karşılığı yüksek faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, tefecilik yaparak çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, senet karşılığı yüksek faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan İ.D ve R.T, polisin operasyonuyla yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde, ruhsatsız tabanca ve mermi, farklı kişiler adına düzenlenmiş 14 senet, 67 kişi hakkında başlatılan 1 milyon 831 bin liralık icra dosyası listesi bulundu. Polis, hakkında icra takibi olan 24 kişinin de ifadelerine başvurdu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

PARTNER Ünlü güzelden olay paylaşım! Salonda çırılçıplak soyunup... Ünlü güzelden olay paylaşım! Salonda çırılçıplak soyunup...
Cumhuriyet Bayramı Bağdat Caddesi’nde gelenekselleşen yürüyüşle kutlandıCumhuriyet Bayramı Bağdat Caddesi’nde gelenekselleşen yürüyüşle kutlandı
Sınırın Türkiye tarafı da huzura kavuştuSınırın Türkiye tarafı da huzura kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 55 gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

'Sigara isteme' tartışması dehşete dönüştü! Çok sayıda kişi yaralandı

'Sigara isteme' tartışması dehşete dönüştü!

Kayıp kadının cesedi 4 gün sonra nehirde bulundu

Kayıp kadının cesedi 4 gün sonra nehirde bulundu

Kağıthane'de İETT otobüsü, kamyonete çarptı

İETT otobüsü, kamyonete çarptı

İzmir'de uyuşturucudan ölüm iddiası

İzmir'de uyuşturucudan ölüm iddiası

Arnavutköy'de misafir olduğu arkadaşının evinde intihar etti 

Misafir olduğu arkadaşının evinde intihar etti 

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.