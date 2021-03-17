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  4. Mersin’de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı

Mersin’de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı

17.03.2021 15:06 | Son Güncelleme:
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Mersin’de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı

Mersin’de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Mersin’de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Mersin merkez ve Erdemli ilçesinde 7 ev ve 5 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda H.A, A.Ö, A.Ç, Y.Z, R.L ve M.Ç gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 800 litre etil alkol, çeşitli dokumanlar ile çok miktarda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin, faizle para verip daha sonra bu kişileri tehdit ettikleri ileri sürüldü.

Mersin’de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı

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