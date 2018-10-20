Mersin'de tekstil fabrikasında yangın

MERSİN (AA) - Mersin'de bir tekstil fabrikasında çorapların depolandığı bölümde çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı'nda 3 katlı bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören işçiler, durumu itfaiyeye bildirerek binadan ayrıldı.
Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, en üst katta çorapların depolandığı bölümde çıkan yangına müdahale etti.
Tekstil ürünlerinin çok olması nedeniyle kısa sürede tüm çatı katını kaplayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Ayrıca, belediyeye ait arazözlerle olay yerine su taşınıyor.
Öte yandan, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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