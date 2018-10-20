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Mersin'de tekstil fabrikasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 09:00 | Son Güncelleme

MERSİN'in merkez Toroslar ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan ve gece vardiyasındaki işçiler tarafından farkedilen yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

Mersin'de tekstil fabrikasında yangın

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'in merkez Toroslar ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan ve gece vardiyasındaki işçiler tarafından farkedilen yangın, güçlükle kontrol altına alındı.
Akbelen Bulvarı Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'ndeki 3 katlı bir tekstil fabrikasının son katında 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını son kattaki yemekhaneye çıktıklarında fark eden gece vardiyasındaki 12 işçi, itfaiyeye haber verip, kendilerini dışarı attı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi, Büyükşehir Belediyesi'ne ait arazözler de itfaiye araçlarına su taşıdı. Olayda yaralanan kimsenin olmaması sevindirirken, fabrikadan yükselen alevler ise ekiplerin yaklaşık 2 saatlik mücadelesi sonucu güçlükle kontrol altına alındı.
Polis, elektrik kontağı nedeni ile çıktığı değerlendirilen yangına ilişkin soruşturma başlattı. Yangının kesin çıkış nedeni, yapılacak inceleme sonucu netlik kazanacak.

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Mersin'de tekstil fabrikasında yangınMersin'de tekstil fabrikasında yangın

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