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Mersin'de 'Telefoncular Çarşısı'nı su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 13:33 | Son Güncelleme

MERSİN'de gece etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinde 'Telefoncular Çarşısı' olarak bilinen pasajı su bastı.

Mersin'de 'Telefoncular Çarşısı'nı su bastı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de gece etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinde 'Telefoncular Çarşısı' olarak bilinen pasajı su bastı. 35 dükkanın bulunduğu pasajda telefon ve bilgisayarların su altında kalması, yaklaşık 200 bin TL'lik zarara yol açtı.
Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran sağanakla birlikte kentin bazı noktalarında su birinkintileri oluştu, kent merkezinde bazı işyerlerini su bastı. Çankaya Mahallesi'nde 'Telefoncular Çarşısı' olarak bilinen Nail Göksu Pasajı da baskından etkilendi. Zemin kotunun altında bulunan pasajda suların yaklaşık 20 santimetre yükselmesi ile yerde bulunan çelik kasaların içindeki telefonlar ve elektronik malzemeler kullanılamaz hale geldi. İşyerlerini su basması üzerine erken saatlerde pasaja gelen esnaf, kendi imkanları ile yağmur sularını tahliye etti. 35 dükkanın bulunduğu pasajdaki zarar ilk etapta yaklaşık 200 bin TL olarak hesaplandı.
Yaşadıkları olayı anlatan esnaflardan Muhammed Kaymaz, "Sabah saat 5-6 gibi geldim. Pasajın ve dükkanın içi su dolmuştu. Gerekli yerleri aradım ama kimse gelmedi. Bilgisayar ve telefonlarımız su içinde kaldı. Zararımız büyük. Kimse ne gelip sordu, ne gelip yardım etti. Kendi çabamızla suyu çekmeye çalışıyoruz. Benim 3 bilgisayarım gitti, yeni yaptırdığımız parkeler zarar gördü. 4-5 telefonum kullanılamaz hale geldi. Benim dükkanımda 10 bin TL'ye yakın zarar var. Diğer esnafların da bir o kadar zararı var" dedi.
Bir başka esnaf Cesim Uysal ise "Dükkanların hepsini su bastı. Birinin telefonları gitti, birinin bilgisayarları gitti. Yaklaşık 200 bin TL'lik zarar var. Sabahın 5'inde kalkıp geldik. Bu zararı kim karşılayacak?" diye konuştu.

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Mersin'de 'Telefoncular Çarşısı'nı su bastıMersin'de 'Telefoncular Çarşısı'nı su bastıMersin'de 'Telefoncular Çarşısı'nı su bastıMersin'de 'Telefoncular Çarşısı'nı su bastı

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