Mersin'de terör operasyonları

MERSİN (AA) - Mersin'de jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada, zanlıların sorguları sonrası örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
FETÖ/PDY'nin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla düzenlenen operasyonda da 4 şüpheli yakalandı.
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