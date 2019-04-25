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Mersin'de terör operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 11:35 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı - FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda ise 4 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, zanlıların sorguları sonrası örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ/PDY'nin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla düzenlenen operasyonda da 4 şüpheli yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Mersin PKK terör operasyonu

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