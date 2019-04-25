Mersin'de terör operasyonları

MERSİN (AA) - Mersin'de jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, zanlıların sorguları sonrası örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ/PDY'nin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla düzenlenen operasyonda da 4 şüpheli yakalandı.

