Mersin'de terör operasyonları: 2 tutuklama

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, FETÖ/PDY ve PKK/KCK örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 4 kişiden 2'si tutuklanırken, FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişinin ise sorgulamaları sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek amacı ile bir dizi operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında FETÖ/PDY üyesi odukları iddia edilen 3 kişi ile sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen 4 kişi yakalandı. Sorguları tamamlanan ve bugün adliyeye sevk edilen PKK/KCK şüphelilerinden 2'si tutuklanırken, diğer 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. FETÖ/PDY şüphelilerinin sorgulanmasına devam edildiği bildirildi.

