Mersin'de terör operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen bir şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmasında, Fas uyruklu bir DEAŞ mensubunun Tarsus ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Tarsus'taki adrese düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen zanlı ile yanındaki bir kişi yakalanarak Mersin Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanırken, yanında yakalanan şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

