HABER

Mersin'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 09:10 | Son Güncelleme

Kentte sol terör örgütü üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de sol terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, kentte sol terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt üyeleriyle irtibatlı olan şüpheliler tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda D.M.Ö, S.Y.Y. ve D.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar "terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçundan tutuklandı.

BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI; Bu şehirlerde daha uzun ve sağlıklı yaşıyorlarBİLİMSEL OLARAK KANITLANDI; Bu şehirlerde daha uzun ve sağlıklı yaşıyorlar
Sosyal medyada silah skandalı: Kirala, kullan getir!Sosyal medyada silah skandalı: Kirala, kullan getir!
Vatan Partisi il yöneticisinin cesedi bulunduVatan Partisi il yöneticisinin cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin Terör örgütü tutuklama

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

AK Parti'de 5 ilde 'MHP' tepkisi

İstanbul'da şoke eden görüntüler! Sivil polis memuru öğrencileri önce dövdü, daha sonra soydu!

İstanbul'da şoke eden görüntüler! Sivil polis memuru öğrencileri önce dövdü, daha sonra soydu!

Ahmet Çakar'dan olay iddia!

Ahmet Çakar'dan olay iddia!

Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

Çarpışma dizisindeki kaza sahnesi nasıl çekildi? İşte Çarpışma'daki kaza sahnesinin perde arkası ve detayları

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

AK Parti sürpriz gelişme! İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için flaş karar!

AK Parti sürpriz gelişme! İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için flaş karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyada silah skandalı: Kirala, kullan getir!

Sosyal medyada silah skandalı: Kirala, kullan getir!

Vatan Partisi il yöneticisinin cesedi bulundu

Vatan Partisi il yöneticisinin cesedi bulundu

Öğretmenler Günü'nü Google, Doodle yaptı! ( 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı ve tarihçesi)

Öğretmenler Günü'nü Google, Doodle yaptı! ( 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı ve tarihçesi)

Büyücünün WhatsApp mesajları şok etti! Aşk büyüsü 2 bin lira

Büyücünün WhatsApp mesajları şok etti! Aşk büyüsü 2 bin lira

Cübbeli Ahmet yoğun bakımda!

Cübbeli Ahmet yoğun bakımda!

Günlük burç yorumları: 24 Kasım Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 24 Kasım Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.