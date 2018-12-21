Mersin'de terör operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü DHKP-C'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin kentteki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışma başlattı.

Örgütün sözde "Halk Meclisi"ni yeniden örgütlemeye çalışan, örgüt yayınlarını satarak maddi destek sağlayan ve örgüte eleman temin eden kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, CD ile terör örgütü PKK'ya ait bez parçası ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

