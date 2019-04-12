HABER

Mersin'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 10:51 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü şüphelilerinin kentteki yapılanmasının önlenmesi, eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, DEAŞ'a istihbarat topladıkları tespit edilen, terör örgütü içerisinde aktif görevde bulunan ve eylemlere katılan Suriye uyruklu 8 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde dijital malzemeler ele geçirildi.

2500 yıllık lahit canlı yayında açıldı2500 yıllık lahit canlı yayında açıldı
Sapanca Gölü’nde AFAD’dan gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatıSapanca Gölü’nde AFAD’dan gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı
(Özel) Bilirkişi raporu ile bir kez daha yıkıldılar(Özel) Bilirkişi raporu ile bir kez daha yıkıldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin

En Çok Okunan Haberler

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

ABD Sudan'a seyahat uyarısının seviyesini 4'e çıkardı

ABD Sudan'a seyahat uyarısının seviyesini 4'e çıkardı

HDP mazbatayı alan adayını disipline sevk etti

HDP mazbatayı alan adayını disipline sevk etti

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği belirtilen 2 kişiye hapis istemi

Bakan Soylu'ya hakaret ettiği belirtilen 2 kişiye hapis istemi

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme! HSK harekete geçti

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Günlük burç yorumları 12 Nisan Cuma - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Polise atmak için bomba yapan zanlı tutuklandı! Bakın kim çıktı

Polise atmak için bomba yapan zanlı tutuklandı! Bakın kim çıktı

Bursa'da operasyon! Binlerce kaçak çikolata ele geçirildi

Bursa'da operasyon! Binlerce kaçak çikolata ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.