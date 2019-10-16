HABER

Mersin'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 13:48 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'nın üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK'nın eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Mersin Üniversitesinde örgüt yapılanması adına faaliyet yürüttükleri, terör örgütünün toplantılarına katıldıkları ve üniversite bünyesinde örgüte eleman temin etmeye çalıştıkları iddiasıyla 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda R.K, G.K, N.Y, B.Ç, A.E, Y.K, K.T, F.T, E.A, S.E, V.T. ve Ş.Ç. yakalandı. Şüphelilerin evlerinde örgüt propagandası içeren kitaplar ile dijital malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Firari K.Ü'nün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın! Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın!
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Mardin'de yaralıları ziyaret etti (2)Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Mardin'de yaralıları ziyaret etti (2)
Yoga yaparak meme kanserine dikkat çektilerYoga yaparak meme kanserine dikkat çektiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin PKK/KCK Terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Pentagon'dan Türkiye'ye silah satışıyla ilgili flaş karar

Pentagon'dan Türkiye'ye silah satışıyla ilgili flaş karar

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valiliği'ndeki AFAD binasında yangın

İstanbul Valiliği'nde yangın

Halkbank'tan 'iddianame' açıklaması

Halkbank'tan 'iddianame' açıklaması

Son dakika Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüşecek

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi! Ankara'dan emir bekleniyor

Eller tetikte! Tankların namlusu Münbiç'e çevrildi

CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasında hareketli dakikalar

CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasında hareketli dakikalar

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapan 24 kişi tutuklandı

Sosyal medyada kara propagandaya 24 tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.