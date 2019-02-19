Mersin’de terör operasyonu: 3 gözaltı

Mersin’de PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, biri Suriye uyruklu 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, biri Suriye uyruklu 2 şüpheli terör örgütü üyesi olmak iddiasıyla, 1 kişi ise sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı.
Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
Doğu Ekspresi'nin gizli kahramanları! Daha önce hiç görmediniz
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum