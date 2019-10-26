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Mersin'de terör operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 12:24 | Son Güncelleme

MERSİN'de Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de terör operasyonu: 4 gözaltı

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DKP/BÖG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı, evlerinde yapılan aramada ise örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, broşür, yasak yayınlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi ise aranıyor.

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