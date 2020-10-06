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Mersin’de terör operasyonu: 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 11:12 | Son Güncelleme

PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, biri Suriye’de silahlı olarak faaliyet gösteren 6 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellemesi ve deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; 6-10 Ekim 2014 Kobani olaylarının yıl dönümünde eylem ve etkinlik yapabilecekleri değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Mersin’de terör operasyonu: 6 gözaltı

PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, biri Suriye’de silahlı olarak faaliyet gösteren 6 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellemesi ve deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; 6-10 Ekim 2014 Kobani olaylarının yıl dönümünde eylem ve etkinlik yapabilecekleri değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Mersin’in merkez Toroslar ve Tarsus ilçelerinde 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Suriye’de PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen bir şüpheli ile örgüt adına milis/işbirlikçi faaliyetlerinde bulunan ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları iddia edilen 5 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

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