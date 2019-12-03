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Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 09:45 | Son Güncelleme

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 tutuklama

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Tarsus, Erdemli ve Akdeniz ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Suriye uyruklu 6 DEAŞ şüphelisi yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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DEAŞ gözaltı Mersin operasyon

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