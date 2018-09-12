Mersin'de terör örgütü PKK/KCK üyesi 2 kişi yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak ve terör propagandası yapmak suçlarından aranan 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına propaganda yapan şahıslara yönelik operasyon başlattı.
Ekipler, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak, patlayıcı madde bulundurmak, terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 18 yıl 8 ay hapis cezası bulunan N.Ç. (23) ile aynı suçlardan 10 yıl 8 ay hüküm giyen V.Ç'nin (22) adresini tespit etti.
İlçede Gazipaşa Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda, şüpheliler yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
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