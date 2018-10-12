Mersin'de tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı.
Erdal Uca (28) idaresindeki 33 EAY 91 plakalı süt tozu yüklü tır, TEM Otoyolu Tarsus-Adana istikameti İncirlikuyu mevkisinde devrildi.
Kazada araç içinde sıkışan sürücü ile kardeşi Erkan Uca (19), Mersin Büyükşehir Belediyesi Merkur ekiplerince çıkarıldı.
Sağlık ekipleri, Erkan Uca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı sürücü ise ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
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