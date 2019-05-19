HABER

Mersin'de "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 13:28 | Son Güncelleme

"Tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kadından biri gözaltına alındı - Olay anı güvenlik kameralarınca görüntülendi

MERSİN (AA) - Mersin'de "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kadından biri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde marketi bulunan E.G. (37), kasasında 100 lira eksik çıkınca güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Marketine gelen ve alışveriş yapmak için 200 lira veren ve sonrasında alışverişten vazgeçen iki kadının para üzeri olarak verdiği 100 lirayı "tırnakçılık" yöntemiyle çaldıklarını belirleyen E.G. durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede olayı G.B. ile G.E'nin (25) gerçekleştirdiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonla G.E. gözaltına alınırken, G.B'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli G.E. adliyeye sevk edildi.

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
Sason’da 19 Mayıs Kürtçe müzik ve halaylarla kutlandıSason’da 19 Mayıs Kürtçe müzik ve halaylarla kutlandı
Basın mensupları Başakşehir'de kurulan sahur sofrasında bir araya geldiBasın mensupları Başakşehir'de kurulan sahur sofrasında bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Mersin tırnakçılık

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB'den 'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

Sultangazi'de iğrenç olay! Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Galata Köprüsü'nde 100'üncü yıl konvoyu!

Hepsi peş peşe geldi!

Sınava giden öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı

Pazar sabahı kahreden kaza haberi!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.