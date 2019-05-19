MERSİN (AA) - Mersin'de "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kadından biri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde marketi bulunan E.G. (37), kasasında 100 lira eksik çıkınca güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Marketine gelen ve alışveriş yapmak için 200 lira veren ve sonrasında alışverişten vazgeçen iki kadının para üzeri olarak verdiği 100 lirayı "tırnakçılık" yöntemiyle çaldıklarını belirleyen E.G. durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede olayı G.B. ile G.E'nin (25) gerçekleştirdiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonla G.E. gözaltına alınırken, G.B'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli G.E. adliyeye sevk edildi.

