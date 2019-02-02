Mersin'de toplu konut temel atma töreni

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "İnandıklarımızdan, değerlerimizden, hedeflerimizden asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Doğru bildiğimiz neyse onu söylüyoruz bundan sonra da söylemeye ve yapmaya devam edeceği. Cumhur İttifakı olarak bu bilinçle, demokrasi ve ekonomide, her alanda Türkiye'yi dünyanın en ileri ülkelerinden birisi yapma yönünde çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Elvan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ile Tarsus Belediyesi'nin Tozkoparan Zahit Mahallesi'ndeki toplu konut temel atma törenine katıldı.

Burada konuşan Elvan, tarihi binlerce yıl öncesine dayanan kültür ve medeniyet şehri Tarsus'un ülkenin kalkınmasına öncülük eden yerlerden biri olduğunu söyledi.

Toplu konut yatırımının vatandaşlar için önemli bir adım olduğunu ifade eden Elvan, projeden dolayı Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'a teşekkür etti.

Elvan, Cumhur İttifakı'na değinerek, "Cumhur İttifakı öyle uzun hesaplar neticesinde oluşan bir ittifak değildir. Bu ittifakı, millet, sizler oluşturdunuz. Bu ittifaka Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önderlik ediyorlar ama bunun tabanını, ortamını oluşturan sizlersiniz. Ne için oluşturdunuz? Bu ülkenin bekası, ay yıldızlı al bayrak, devletimiz, milletimiz için oluşturdunuz." diye konuştu.