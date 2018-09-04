Mersin'de toprak kayması: 1 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde kayan toprak yığınının altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Akdeniz Mahallesi'nde bir briket döküm sahasında işçiler çalıştığı sırada toprak kayması meydana geldi. Suriyeli bir işçi, toprak yığının altında kaldı.

Toprak altında kalan işçi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çevredekiler tarafından çıkartıldı.

Yaralı işçi 112 Acil Servis ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

