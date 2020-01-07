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  4. Mersin'de toprak kaymasında ölen çobanın ailesine yardım eli uzandı

Mersin'de toprak kaymasında ölen çobanın ailesine yardım eli uzandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 16:41 | Son Güncelleme

Erdemli ilçesinde yıkılan barakada hayatını kaybeden İbrahim Öngel'in, engelli 4 çocuğu ve eşinin başka eve yerleştirilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti - Öngel'in cenazesi toprağa verildi

MERSİN (AA) - Mersin'de toprak kayması nedeniyle yıkılan barakada hayatını kaybeden 62 yaşındaki çobanın, engelli 4 çocuğu ve eşi için yardım eli uzatıldı.

Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde dün yıkıntı altında kaldığı barakada yaşamını yitiren İbrahim Öngel'in cenazesi, Tömük Yeşildere Mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaymakam Avni Kula ve Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yakınlarının evine sığınan çobanın eşi Sevgi Öngel (50) ve çocuklarını ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Yetkililere teşekkür eden Öngel, eşinin çobanlık yaparak geçimini sağladığını, zihinsel engelli oğulları Halil (27), Cumali (24), Ramazan (16) ve Mehmet (12) ile yaşadıklarını söyledi.

Olay günü önce gök gürültüsü duyduklarını anlatan Öngel, "Birden sarsıntı oldu. Toprak, barakaya doğru kaydı. Çocuklara 'kalkın' diye bağırdım. Aceleyle dışarıya attık kendimizi ama eşim seslere cevap vermedi. O koltuğun altında kalınca çıkamadı." dedi.

Öngel, gidecek yerleri olmadığını belirterek, "Kalacak yerimiz, bir evimiz yok. Eşyalarımızdan geriye bir şey kalmadı. Çocukların engelli maaşıyla idare edeceğiz." diye konuştu.

Ailenin yakını Durmuş Çekiç de Yörük kültüründen gelen İbrahim Öngel'in çobanlık yaptığı alana kurduğu barakada yaşamını sürdürdüğünü aktardı.

- Aile için ev tutulup, eşya alınacak

Bu arada, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan da aileye yardım edilmesi için girişimde bulundu.

Bunun üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Öngel ailesinin durumunu inceledi.

İl Müdürü Veysel Topkaya, AA muhabirine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile görüştüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Annenin ilçede istediği bir noktada ev tutulup, 1 yıllık kirası ödenecek ve eşyalar alınacak. Ailenin bölgede atadan kalma tapulu bir alanı varmış. Burada onlar için bir ev yapmayı planlıyoruz. Gereken çalışmaları yürütüyoruz. Çocuklardan dolayı verilen engelli maaşı ve bakım ücreti, anneye ödenmeye devam edilecek."

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