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Mersin’de ’torbacılara’ şafak operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 10:06 | Son Güncelleme

Mersin merkezli 3 ilde, 500 polis, 4 narkotik köpeği ile drone desteğinde ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda, 10 şüpheli yakalandı.

Mersin merkezli 3 ilde, 500 polis, 4 narkotik köpeği ile drone desteğinde ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda, 10 şüpheli yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 7’si tutuklanırken, 3’ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı mahallelerinde ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şahısların uyuşturucuyu Doğu illerinden Mersin’e getirip, burada sattıkları tespit edildi. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik 500 polisin katılımı ile Mersin, Adana ve Diyarbakır’da şafak operasyonu düzenlendi. Çevik kuvvet ve özel hareket polislerinin yanı sıra, ’Tina’, ’Erez’, ’Kanas’ ve ’Hernandez’ adı verilen 4 narkotik köpeğinin de katıldığı drone destekli operasyonda, daha önce belirlenen adreslerde arama yapıldı. Aramalarda satışa hazır uyuşturucu ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 7’si tutuklanırken, 3’ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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