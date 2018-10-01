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Mersin'de trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 23:35 | Son Güncelleme

Mersin'de trafik kazası: 1 ölü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ailesiyle birlikte ilçeden Ankara istikametine giden Nurcan Doğan (26), 06 EE 8995 plakalı otomobilden inerek yolun karşısına doğru koşmaya başladı.

Bu sırada yoldan geçen R.C. yönetimindeki 01 J 434 plakalı otomobilin çarptığı Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olaydan sonra sürücü ile Doğan'ın ailesi, ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

Doğan'ın, ailesiyle tartıştığı, tartışmanın büyümesi üzerine de sinir krizine girerek durdurduğu araçtan yolun karşısına doğru koştuğu ve kazanın bu sırada meydana geldiği öne sürüldü.

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