Mersin'de trafik kazası: 1 ölü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü.
M.E. (38) idaresindeki 33 P 3367 plakalı kamyon, D-750 karayolu Sağlıklı Mahallesi mevkisinde Kenan Kekik (71) yönetimindeki 01 YA 647 plakalı otomobille çarpıştı.
Otomobilde sıkışan sürücü Kekik, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kekik, sıkıştığı yerden Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği Merkur arama kurtarma ekiplerince çıkarıldı. Kekik'in cesedi Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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