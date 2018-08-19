Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rahmet Avcı (39) yönetimindeki 21 EL 609 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 EEG 93 plakalı otomobille merkez Yenişehir ilçesi Demokrasi Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada Avcı yaşamını yitirdi, araçlarda bulunan diğer 4 kişi ise yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde büyük yangın! 42 kişi zehirlendi, 25 hayvan telef oldu
Erzincan'da 3'üncü Ordu Komutanlığı'nda yangın paniği! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi!
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
Tatilcilerin gözdesi oldu! Akın akın gidiyorlar: Otellerin doluluk oranı yüzde 100
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin yeni MYK üyelerini belirledi
Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!
Sivas'ın kahraman şoförü yine iş başında
ABD ile yaşanan krizde Türkiye'ye çok önemli destek!
AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum