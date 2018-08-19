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Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 03:12 | Son Güncelleme

Yenişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rahmet Avcı (39) yönetimindeki 21 EL 609 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 EEG 93 plakalı otomobille merkez Yenişehir ilçesi Demokrasi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada Avcı yaşamını yitirdi, araçlarda bulunan diğer 4 kişi ise yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

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Mersin trafik kazası

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