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Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 09:47 | Son Güncelleme

Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüsün refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 71 KE 611 plakalı minibüs, Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu Damlama mevkisinde refüje çarptı.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu Eymen Osman (20), olay yerinde hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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1 ölü 8 yaralı Mersin Tarsus

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