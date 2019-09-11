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Mersin’de trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 15:14 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazası 1’i ağır toplam 5 kişi yaralandı.Kaza, Atatürk Bulvarı halı saha kavşağında meydana geldi.

Mersin’in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazası 1’i ağır toplam 5 kişi yaralandı.
Kaza, Atatürk Bulvarı halı saha kavşağında meydana geldi. Ali Us idaresindeki 33 BCE 13 plakalı Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne ait aracın Silifke Mut istikametinden gelip Elbeyli Caddesi istikametine dönmek istediği esnada, Karaman Silifke istikametine seyir halinde olan Ali Avcı (22) yönetimindeki 33 UZ 774 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada sürücü Ali Avcı araç içerisine sıkışması sonucu 30 dakikalık uğraş sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Avcı yönetimindeki araçta bulunan 3 yolcu ve diğer araçta bulunan sürücü Ali Us ile birlikte yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla birlikte Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Mersin’de trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

Mersin’de trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

Mersin’de trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

Mersin’de trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

Mersin’de trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

Mersin’de trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

Mersin’de trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

Mersin’de trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

Mersin’de trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

Mersin’de trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

Mersin’de trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

Mersin’de trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

Mersin’de trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı
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