HABER

Mersin'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 17:49 | Son Güncelleme

Kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki 33 CRL 69 plakalı kamyonet, Arpaçbahşiş Mahallesi'nde Dursun Deveci yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü ile arkasındaki eşi Nuray Deveci, olay yerinde hayatını kaybetti.

Hafif yaralanan M.K. ise ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Adem Büyük: Ben Arda Turan ile değildim, o sıra İzmir'deydimAdem Büyük: Ben Arda Turan ile değildim, o sıra İzmir'deydim
Safranbolu’da ‘Tarihi ve Kültürel Mirasın Yangından Korunması’ çalıştayıSafranbolu’da ‘Tarihi ve Kültürel Mirasın Yangından Korunması’ çalıştayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza Mersin

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi

ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi

Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

Denizli'de cinayet! Balkondan gelen çığlıkları duydular ama...

Denizli'de cinayet! Balkondan gelen çığlıkları duydular ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.