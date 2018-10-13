Mersin'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 33 CRL 69 plakalı kamyonet, Arpaçbahşiş Mahallesi'nde Dursun Deveci yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü ile arkasındaki eşi Nuray Deveci, olay yerinde hayatını kaybetti.
Hafif yaralanan M.K. ise ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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