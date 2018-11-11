Mersin'de trafik kazası: 2 ölü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, İ.E. idaresindeki 31 ZK 031 plakalı kamyonet, Pozantı-Tarsus otoyolu Damlama mevkisinde aynı yöne giden K.P'nin kullandığı 03 FZ 947 plakalı çekiciye arkadan çarptı.
Kazada kamyonette bulunan Osman Elmaser ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi hayatını kaybetti.
Kaza yerindeki incelemenin ardından cenazeler, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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