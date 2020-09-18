HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin’de trafik kazası: 4 yaralı

Mersin’de trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 18:30 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek ticari otomobile çarptı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek ticari otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi’nde Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halinde bulunan Hüda Hasan S. (40) yönetimindeki 33 MA 8779 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı, ardından da karşı şeride geçerek Mehmet Salih G. (38) yönetimindeki 33 T 1522 plakalı ticari otomobile çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle ticari otomobil yoldan çıkarak yan yattı.

Hüda Hasan S. yönetimindeki 33 MA 8779 plakalı araç sürücüsü ile araçta bulunan iki kişi ve ticari otomobilin sürücüsü olmak üzere kazada toplam 4 kişi yaralandı. Ticari otomobilin sürücüsü Mehmet Salih G. ise otomobil içinde sıkıştı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Erdemli Grup Amirliğine bağlı kurtarma ekibinin müdehalisiyle araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu
Bakanlık'tan Salda Gölü Nazım İmar Planı kararıBakanlık'tan Salda Gölü Nazım İmar Planı kararı
KPSS alan bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?KPSS alan bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
En Çok Okunan Haberler
Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı
Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Diğer Haberler
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Bakanlık, Salda Gölü Nazım İmar Planı'nı onayladı
Bakanlık'tan Salda Gölü Nazım İmar Planı kararı
Topkapı Sarayı'nda 'At Rampası' ziyarete açıldı
Topkapı Sarayı'nda 'At Rampası' ziyarete açıldı
Karaman'da kamyon devrildi! Acı haber
Karaman'da kamyon devrildi! Acı haber
Cerrahpaşa'da önümüzdeki hafta deney aşıları yapılmaya başlanacak
Aşı çalışmasıyla ilgili yeni gelişme! Önümüzdeki hafta başlıyor
Son dakika: Ankara'da mobilya fabrikasında patlama!
Ankara'da fabrikada patlama!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.