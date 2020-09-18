Mersin’de trafik kazası: 4 yaralı

Mersin’in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek ticari otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi’nde Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halinde bulunan Hüda Hasan S. (40) yönetimindeki 33 MA 8779 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı, ardından da karşı şeride geçerek Mehmet Salih G. (38) yönetimindeki 33 T 1522 plakalı ticari otomobile çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle ticari otomobil yoldan çıkarak yan yattı.

Hüda Hasan S. yönetimindeki 33 MA 8779 plakalı araç sürücüsü ile araçta bulunan iki kişi ve ticari otomobilin sürücüsü olmak üzere kazada toplam 4 kişi yaralandı. Ticari otomobilin sürücüsü Mehmet Salih G. ise otomobil içinde sıkıştı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Erdemli Grup Amirliğine bağlı kurtarma ekibinin müdehalisiyle araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

