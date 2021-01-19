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Mersin’de trafik kazası: 5 ölü, 2 yaralı

19.01.2021 19:41 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Tarsus ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Pozantı otoyolunun Damlama mevkinde, Pozantı istikametine seyreden Ş.S.

Mersin’in Tarsus ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Pozantı otoyolunun Damlama mevkinde, Pozantı istikametine seyreden Ş.S. yönetimindeki 06 AB 1448 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünde çıkıp karşı şeride geçerek, karşı yönden gelen 01 AFA 008 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 6 kişiden E.R., A.R., A.R., G.R., M.R hayatını kaybederken, K.R. ile kamyon sürücüsü Ş.S. yaralandı. Yaralıların, ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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