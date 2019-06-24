Mersin'de tren, minibüse çarptı, yaralılar var (1)

Okan \u00c7ALI\u015eKAN\/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERS\u0130N'in Tarsus il\u00e7esinde, trenin minib\u00fcse \u00e7arpmas\u0131 sonucu meydana gelen kazada \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi yaraland\u0131. Kaza yerine ambulanslar sevk edildi. \nFOTO\u011eRAFLI2 ayl\u0131k hamileydi! Evden \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 anda takip etmeye ba\u015flay\u0131p...Manisa\u2019da 18 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7 babas\u0131n\u0131 \u00f6ld\u00fcrd\u00fcKay\u0131p \u00e7oban\u0131n cesedi da\u011fl\u0131k alanda bulundu
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