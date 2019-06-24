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Mersin'de tren, minibüse çarptı, yaralılar var (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 13:27 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, trenin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Mersin'de tren, minibüse çarptı, yaralılar var (1)

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde, trenin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza yerine ambulanslar sevk edildi.

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