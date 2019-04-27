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Mersin'de turizmcinin umudu havalimanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 12:00 | Son Güncelleme

MERSİN'in turizmden yeteri kadar pay almamasına dikkat çeken sektör temsilcileri, Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın tamamlanması ile kentin turizmde söz sahibi olacağını belirtti.  Mavi Bayraklı plajları ile dikkat çeken Mersin'de, turizm sektörü temsilcileri temeli 28 Mayıs 2013'te atılan Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın bitmesini bekliyor. Mersin Turizm İşletmecileri Derneği (MERTİD) Başkanı Hamit İzol, kentin hem tarihi, doğası hem de denizi ile dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir zenginliğe sahip olduğunu dile getirerek ancak izlenen yanlış politikalar ve lobi faaliyetleri nedeni ile bugüne kadar sektörden pay almadığını söyledi.

Mersin'de turizmcinin umudu havalimanı

Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA) - MERSİN'in turizmden yeteri kadar pay almamasına dikkat çeken sektör temsilcileri, Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın tamamlanması ile kentin turizmde söz sahibi olacağını belirtti.
Mavi Bayraklı plajları ile dikkat çeken Mersin'de, turizm sektörü temsilcileri temeli 28 Mayıs 2013'te atılan Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın bitmesini bekliyor. Mersin Turizm İşletmecileri Derneği (MERTİD) Başkanı Hamit İzol, kentin hem tarihi, doğası hem de denizi ile dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir zenginliğe sahip olduğunu dile getirerek ancak izlenen yanlış politikalar ve lobi faaliyetleri nedeni ile bugüne kadar sektörden pay almadığını söyledi. Başkan İzol, kentte çok sayıda turizm yatırım bölgesi olmasına rağmen havalimanını olmaması nedeni ile yatırımcının uzak durduğunu kaydederek, turizmcinin umudunun Çukurova Bölgesel Havalimanı'na kaldığını dile getirdi. Başkan İzol, "Yıllar önce de Mersin'de bir havaalanı projesi vardı, o iptal edildi. O iptalden sonra Çukurova Bölgesel Havaalanı'na dönüldü. Hükümetimiz de Mersin turizmi ile ilgili çok güzel projeler üretti. Mersin turizminin tam olarak oturabilmesi için havaalanı inşaatının bitmesi, Tarsus-Kazanlı Turizm Projesi'nin hayata geçmesi ve Mersin-Antalya karayolunun biran önce biran önce bitmesi gerekiyor. Bunların hepsi de son aşamaya geldi. Karboğazı Kayak Merkezi'nin plan çalışmaları da tamamlandı. Şimdi alt yapı çalışmalarına geçilecek. Alt yapı bittikten sonra orası da turizme açılacak" dedi.
Başkan İzol, Mersin turizminin yıllarca ihmal edildiğini vurgulayarak, "Şimdi yapılan yatırımlar, işler kendini çok fazla göstermiyor. Çukurova Bölgesel Havaalanı'nın bitmesi ile birlikte Mersin turizmi şahlanacaktır. Turizm yatırımcılarının hepsi havaalanı yatırımının tamamlanmasını bekliyor. Bunun yanısıra Mersin'de ilan edilmiş durumda 8 turizm yatırım alanı bulunuyor. Ören yerleri ile ilgili olarak hükümetin çok güzel çalışmaları var. Mersin'deki ören yerleri dünyanın hiçbir yerinde yok. Mersin müthiş zenginliği olan bir kenttir. Bütün bunlar ayağa kaldırıldığı zaman turizmde Mersin'i kimse yakalayamaz" diye konuştu,
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