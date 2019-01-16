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Mersin'de ulaşıma kapanan yoldaki moloz temizleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 10:01 | Son Güncelleme

Fırtına nedeniyle sahil yolunda biriken moloz yığınlarının temizlenmesi için çalışma başlatıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle moloz yığınları birikerek ulaşıma kapanan sahil yolunda temizlik çalışması yapılıyor.

Kentteki kuvvetli fırtınayla oluşan dalgaların taşıdığı molozlar sahil bandında yığınlar oluşturdu.

Sağanaktan dolayı da Merkez Yenişehir ve Akdeniz ilçelerini sahile bağlayan Adnan Menderes Bulvarı'nın bir bölümü sular altında kaldı.

Polis ekiplerinin çift şeritli olarak ulaşıma kapattığı sahil yolunda, belediye personeli su tahliyesi ve molozları temizleme çalışması başlattı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da hasar oluşan sahil şeridinde inceleme yaptı.

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Mersin su baskını

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