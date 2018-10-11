Mersin'de Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali başladı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından Aşık Veysel anısına 'Karanlıktan aydınlığa' sloganıyla bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali renkli görüntülerle başladı.

Mersin Valiliği himayesindeki festival için düzenlenen kortej yürüyüşüne Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, sivil toplum örgütü temsilcileri, sanatçılar, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zihinsel Engelliler Mehter Takımı eşliğindeki yürüyüş Atatürk Caddesi’ndeki Ulu Cami'den başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Başkan Kocamaz, meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından yaptığı konuşmada 2014 yılından bu yana engellilerin toplum tarafından fark edilmesi ve onların da toplumun bir parçası olarak hayatlarını sürdürebilmesi için büyük bir gayret içerisinde olduklarını söyledi. Kocamaz, 'Mersin’i engelsiz bir kent yapacağız’ anlayışı ile çıktıkları yolda ilk günden bu yana gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, "Vaat ettiğimiz gibi Mersin’in engelsiz bir kent olabilmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu konuda da birçok yatırımlar yaptık. Engelli kardeşlerimizin bütün sorunlarını çözmek için yeni yatırımlarımızı da sürdürüyor ve bünyesinde Türkiye’de ilk Engelliler Daire Başkanlığı’nı kuran belediye olarak gurur duyuyoruz. Bu gayretlerimiz Dünya Engelliler Vakfı, UNESCO ve BM tarafından fark edildi. Mersin’e engelliler konusunda fark yaratan bir kent olarak ödül verildi. Biz bunları ödül almak için değil engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için yaptık" dedi.