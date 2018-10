Mersin'de Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali başladı (2)

JOSE FELİCİANO RÜZGARI ESTİ Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce Aşık Veysel anısına 'Karanlıktan aydınlığa' sloganıyla bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali renkli görüntülerle başladı. Görme engelli olmasına karşı 9 Grammy ödüllüne sahip dünyaca ünlü Porto Rikolu gitarist ve şarkıcı Jose Feliciano, organizasyon kapsamında verdiği konserde müzikseverlerle buluştu. Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konseri Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile eşi Hatice Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz başta olmak üzere, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş izledi. Gecenin açılış konuşmasını yapan Kocamaz, "Dünyaya engelli olarak gelen bir bireyin, daha hayatın ilk yıllarından itibaren nelerden yoksun bırakıldığını bir düşünün. Yaşamak zorunda olduğu evin dahi ona hayatı kolaylaştırıcı donanımların eksikliği, eğitim kurumlarındaki ve sistemdeki yetersizlikler, çalışma hayatının acımasızlığı, kentlerin engelli kardeşlerimizi yok sayan yapılanması ve birçok ülkenin doğru işleyen engelli ve sağlık politikasının olmaması asıl engeller değil midir?" dedi. 'AYAKTA ALKIŞLANDI' Konuşmanın ardından çıktığı sahnede Aşık Veysel'in en beğenilen türkülerini çalan down sendromlu bağlama sanatçısı Çağatay Aras, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. 'TAM NOT ALDI' Gecenin 9 Grammy ödüllü konuğu Jose Feliciano ise sevilen parçalarını seslendirdi. Feliciano, solo gitar performansı ile de hayranlarından tam not aldı. 'KENDİMİ ENGELLİ BİRİSİ OLARAK GÖRMÜYORUM' Konser öncesi basın mesuplarının sorularını da yanıtlayan Feliciano, festivale ilişkin düşüncelerini şöyle dile getirdi: "Festivalin iyi birşey olduğunu düşünüyorum. Yalnız kendimi festivale katılanlardan biraz farklı görüyorum. Ben kendimi engelli birisi olarak görmüyorum. Bence asıl engel, toplumun sizi görme biçimi ile alakalı. Bizim de diğer insanlar gibi duygularımız var, tutkularımız var. Asıl toplumun gözündeki algının yanlış olduğunu düşünüyorum. Kendimi bu anlamda farklı bir yere konumlandırıyorum." 'TÜRKİYE ZENGİN BİR ÜLKE' Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumdan kurtulabilecek güce sahip olduğunun da altını çizen Feliciano, "Türkiye bazı problemler yaşıyor. Ekonomisi ile ilgili problemler var. Umarım günün birinde bunları aşacaktır. Çünkü Türkiye, halkı ile zengin bir ülke. Asıl zenginliği halkı olan bir ülke ve Türk halkı son derece üretken bir halk. Umarım Türkiye'nin komşularıyla da daha iyi ilişkiler içinde olduğu, daha barışçıl bir süreci de önümüzdeki günlerde göreceğiz" diye konuştu.