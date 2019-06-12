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Mersin'de üniversiteli genç kızın ölümüne ilişkin soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 16:57 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü: - "Feray Şahin'in ölümüne sebebiyet veren polis memuru Fatih Burak Aykul ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açılan idari soruşturmanın tamamlanmayarak sürüncemede bırakıldığı yönünde haberler gerçeği yansıtmamaktadır" - "Polis memuru Aykul hakkında tanzim edilen disiplin soruşturma dosyası Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunda 29 Mayıs 2019 tarihinde görüşülmüştür"

Emniyet Genel Müdürlüğünden, Mersin'de üniversite öğrencisi Feray Şahin'in ölümüne sebebiyet veren polis memuru hakkında açılan idari soruşturmanın tamamlanmayarak sürüncemede bırakıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Genel Müdürlüğün yazılı açıklamasında, bugün bazı basın yayın organlarında "Ailesinin Umudu Yargıtay" başlığıyla yayımlanan haberlerle ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Feray Şahin isimli bayanın ölümüne sebebiyet veren polis memuru Fatih Burak Aykul ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açılan idari soruşturmanın tamamlanmayarak sürüncemede bırakıldığı yönünde haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte polis memuru Aykul hakkında tanzim edilen disiplin soruşturma dosyası Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunda 29 Mayıs 2019 tarihinde görüşülmüştür."

Açıklamada, Türk Polis Teşkilatının polis meslek disiplinine aykırı tutum ve davranışlarda bulunan ve suça karışan personelle ilgili yasal işlemlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz sürdürüleceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel Müdürlüğü Feray Şahin polis memuru Fatih Burak Aykul

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