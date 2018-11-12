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Mersin'de uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 09:18 | Son Güncelleme

Kentte polis ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda, 63 kilo 600 gram esrar ele geçirildi - Operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda, 63 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için çalışma başlattı.

Merkez Yenişehir ilçesi Üniversite Caddesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, 46 kilogram esrar, hassas terazi ve paketleme malzemeleri ele geçirilirken ev sahibi şüpheli gözaltına alındı.

Polis tarafından Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi'nde bir başka eve düzenlenen operasyonda da 17 kilogram 600 gram esrar, hassas terazi ve paketleme malzemeleri bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli 3 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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esrar Mersin uyuşturucu operasyonu

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