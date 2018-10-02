Mersin'de uyuşturucu operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 250 kilo 650 gram esrar ve 1 kilo 800 gram toz esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiğini tespit eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.
Ekipler, uzun süren takip sonucunda merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine operasyon düzenledi.
Boş olan dairedeki aramada, çok sayıda çuvalda 250 kilo 650 gram esrar ile 1 kilo 800 gram toz esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
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