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Mersin’de uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 09:35 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesinde, polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Mut İlçe Emniyet ekiplerince, ilçe merkezinde uyuşturucu satıcılarının kullanıcılara ve eğlence merkezlerindeki şahıslara uyuşturucu madde sattıkları bilgisine ulaşıldı.

Mersin’de uyuşturucu operasyonu

Mersin’in Mut ilçesinde, polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Mut İlçe Emniyet ekiplerince, ilçe merkezinde uyuşturucu satıcılarının kullanıcılara ve eğlence merkezlerindeki şahıslara uyuşturucu madde sattıkları bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Mut Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler takibe alındı.
Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerice ilçe merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ekili alanda 83 kök ve zanlının iç çamaşırının içerisinde satışa hazır 8 gram kubar esrar ele geçirildi.
Yapılan operasyonda O. B. ve E. D. isimli 2 şüpheli Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edildi.
Şüphelilerden O. B, tutuklanırken, E. D. ise denetimli olarak serbest bırakıldı.

Mersin’de uyuşturucu operasyonu

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