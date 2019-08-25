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Mersin'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 12:53 | Son Güncelleme

Tarsus ilçesindeki operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri plakası ve cinsi belirtilen bir aracı uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada 6,75 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan E.B, R.Ü, C.G. ile bir kamu kurumunda memur olduğu bildirilen İ.T. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bu arada, geçtiğimiz günlerde 31,56 gram eroin ele geçirilmesi olayının firari şüphelisi olarak aranan C.K. de düzenlenen operasyonla yakalandı.

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