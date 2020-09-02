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  4. Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 16:09 | Son Güncelleme

Mersin’de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT timleri, Erdemli Tömük Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda 1 şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit etti.

Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Mersin’de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT timleri, Erdemli Tömük Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda 1 şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Evde arama yapan ekipler, 30 gram kubar esrar, 164 adet sentetik uyuşturucu madde, 1 uyuşturucu madde içiminde kullanılan bong diye tabir edilen düzenek, 2 tabanca, 11 fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 320 lira para ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

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