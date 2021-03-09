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Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

09.03.2021 11:18 | Son Güncelleme:
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Mersin’de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik araştırmalarda, Atayurt, Çamlıbel ve Atakent mahallelerinde bazı şahısların adreslerinde uyuşturucu bulunduğunu tespit etti.

Mersin’de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik araştırmalarda, Atayurt, Çamlıbel ve Atakent mahallelerinde bazı şahısların adreslerinde uyuşturucu bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 4 kök kenevir, 45 gram uç diye tabir edilen uyuşturucu, 15 gram esrar ile 1 uyuşturucu madde içmek için kullanılan aparat ele geçirildi.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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