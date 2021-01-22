HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin’de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Mersin’de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

22.01.2021 12:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mersin’de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Mersin’in Silifke ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ile ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan araştırmada, ilçede 3 şahsın ellerinde bulunan uyuşturucu maddelerini satabilmek için müşteri arayışı içerisinde olduklarını tespit etti.

Mersin’in Silifke ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ile ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan araştırmada, ilçede 3 şahsın ellerinde bulunan uyuşturucu maddelerini satabilmek için müşteri arayışı içerisinde olduklarını tespit etti. Bunun üzerine şahısların Kabasakallı Mahallesinde otomobil içinde olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen otomobili durdurarak, arama yaptı. Araçta yapılan aramada bin 150 adet extacy hap ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına aldı.
Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
AK Parti'den flaş yargı reformu açıklamasıAK Parti'den flaş yargı reformu açıklaması
Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

Görüntü uzaydan çekildi! Böyle izleniyorlar

Görüntü uzaydan çekildi! Böyle izleniyorlar

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Özür diledi

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Özür diledi

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Diğer Haberler

Denizli'deki dehşette yeni gelişme: Babaannesine kurşun yağdıran torun tutuklandı

Bir ili dehşete düşüren olayda yeni gelişme

Erzincan’da 3.5 büyüklüğünde deprem

Erzincan’da 3.5 büyüklüğünde deprem

Uzman erbaşları ilgilendiren 55 yaş düzenlemesi! AK Partili Muş duyurdu

Uzman erbaşları ilgilendiren 55 yaş düzenlemesi!

Uzman erbaş alım tarihleri 2021... 5 bin uzman erbaş alımı başvuru formu! Uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?

5 bin uzman erbaş alımı başvuruları başladı!

AK Parti Grup Başkanvekili Muş'tan 'yargı reformu' açıklaması

AK Parti'den flaş yargı reformu açıklaması

Ameliyatta unutulan cam kırığı yüzünden gözünü kaybetti

Akılalmaz ihmalkarlık! Bir gözünü kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.