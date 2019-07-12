Mersin’de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Mustafa ERCAN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN’in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 40 kilogram esrar ve 2 kilogram skank ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Erdemli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi aldı. İstihbarat üzerine harekete geçen Tömük Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu imalatı yaptığı tespit edilen 3 şüpheliyi takibe aldı. Takip sonucunda zanlıların aynı zamanda Hint keneviri yetiştirdiğini belirleyen ekipler, Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan arama kararı ile Yeşildere Mahallesi’nde A.G.’ye bahçede arama yaptı. Yapılan aramada 203 kök Hint keneviri ele geçirildi. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, A.G. ve arkadaşı İ.M.’nin evinde ve bahçesinde, Tömük Jandarma Karakol Komutanlığı, JASAT ve İl Jandarma Komutanlığı’nın kadrosundaki köpek timi eşliğinde arama yaptı. Operasyon sırasında zanlıların yan komşu M.K.’nin de bahçesinde ve evinde arama yapan ekipler 40 kilo 450 gram kubar esrar ile 2 kilo 130 gram skank uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alınan A.G., İ.M. ve M. K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

