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Mersin’de uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

07.04.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Silifke ve Erdemli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındıSilifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Silifke merkez ve Kızkalesi’nde bir araç ve ikamette yaptığı çalışmada 50 gram metamfetamin maddesi, 92 gram bonzai, satışa hazır 20 fiş metamfetamin maddesi, satıştan elde edilen 500 TL para ele geçirdi.

Mersin’in Silifke ve Erdemli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Silifke merkez ve Kızkalesi’nde bir araç ve ikamette yaptığı çalışmada 50 gram metamfetamin maddesi, 92 gram bonzai, satışa hazır 20 fiş metamfetamin maddesi, satıştan elde edilen 500 TL para ele geçirdi. Olayla ilgili A.Y., F.B., A.K. ve A.B.İ. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
4 şüphelinin sorgusu sürüyor.

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